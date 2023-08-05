Шевченко проти Зінченка: пряма відеотрансляція гри за Україну (відео)

Зірки футболу зіграють у матчі на підтримку України

У суботу, 5 серпня, у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Стемфорд Брідж" відбудеться благодійний матч за участю зірок світового футболу Game4Ukraine (Гра на підтримку України).

У прямому ефірі в Україні гру покаже YouTube-канал Sky Sports Football. Крім того, поєдинок покажуть на національному телемарафоні, на Megogo, каналах "Спорт 1" та "Спорт 2", а також на Setanta Sports. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Game4Ukraine:

Склади команд:

Синя команда

Тренерка: Емма Хейз (з жіночої команди Челсі)

Голкіпери: Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;

Захисники: Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;

Півзахисники: Кларенс Зеєдорф, Майкл Ессьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержіньо, Клер Раферті та Джо Коул;

Нападники: капітан Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Самюель Ето'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Хасселбайнк.

Жовта команда

Тренер: Арсен Венгер

Голкіпери: Єнс Леманн, Девід Джеймс;

Захисники: Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Дарійо Срна, Пер Мертезакеер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон-Арне Ріїсе, Гаель Кліші;

Півзахисники: капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшер, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;

Нападники: Євген Левченко та Якубу Аєгбені.

Всі отримані кошти з цього поєдинку підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який постраждав від повномасштабного вторгнення рф. Цей навчальний заклад було обстріляно росіянами 4 березня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував чемпіонат країни з футболу. Уже в другому турі спалахнуло одразу кілька суддівських скандалів.