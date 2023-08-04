Слідом за "Шахтарем" у скандал вляпалося "Динамо" (відео)

У чемпіонаті України стався черговий суддівський скандал

У п’ятницю, 4 серпня, відбулося дербі Києва "Оболонь" — "Динамо" у рамках матчу 2-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.

Гра на стадіоні "Оболонь-Арена" завершилася з рахунком 4:2 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Вже у дебюті зустрічі "Оболонь" вийшла вперед, щоправда, арбітр Юрій Іванов не зарахував взяття воріт через спірний офсайд. Момент перевірила бригада VAR на чолі з Олександром Омельченком. Одразу після незарахованого голу господарів "динамівці" вийшли вперед (знов VAR був на користь киян). У підсумку команди забили шість голів на двох. За "Оболонь" відзначилися Черненко та Карась, а за "Динамо" — Ванат, Ярмоленко (дубль, обидва з пенальті) та Буяльський.

Спірні моменти у матчі "Оболонь" - "Динамо"

До слова, Ярмоленко забив 100-й та 101-й голи у першості України. До найкращого бомбардира в історії ліги Максима Шацьких (124) не так далеко.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Раніше повідомлялося про грубу помилку судді в матчі "Верес" — "Шахтар" (1:1). Микола Матвієнко забив гол зі штрафного у порожні ворота, поки суперники "будували" стінку, при цьому рефері ввів футболістів рівненського клубу в оману, зробивши характерний жест свистком. Українська футбольна влада дійшла висновку, що арбітр не повинен був зараховувати гол.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ "динамівці" розгромили "Минай" (4:1), а "Оболонь" дала бій "Колосу" (0:0).