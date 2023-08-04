Вслед за "Шахтером" в скандал вляпалось "Динамо" (видео)

В чемпионате Украины прогремел очередной судейский скандал

В пятницу, 4 августа, состоялось дерби Киева "Оболонь" — "Динамо" в рамках матча 2-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.

Игра, проходившая в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" завершилась со счетом 4:2 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в дебюте встречи "Оболонь" вышла вперед, правда, арбитр Юрий Иванов не засчитал взятие ворот из-за спорного офсайда. Момент проверила бригада VAR по главе с Олександром Омельченком. Сразу же после незасчитанного гола хозяев "динамовцы" вышли вперед (вновь VAR был в пользу киевлян). В итоге команды забили 6 голов на двоих. За "Оболонь" отметились Черненко и Карась, а за "Динамо" — Ванат, Ярмоленко (дубль, оба с пенальти) и Буяльский.

Спорные моменты в матче "Оболонь" - "Динамо"

К слову, Ярмоленко забил 100-й и 101-й голы в первенстве Украины. До лучшего бомбардира в истории лиги Максима Шацких (124) не так далеко.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Ранее сообщалось о грубейшей ошибки судьи в матче "Верес" — "Шахтер" (1:1). Николай Матвиенко забил гол со штрафного в пустые ворота, пока соперники "строили" стенку, при этом рефери ввел футболистов ровенского клуба в заблуждение, сделав характерный жест свистком. Украинские футбольные власти пришли к выводу, что арбитр не должен был засчитывать гол.

Напомним, в первом туре УПЛ "динамовцы" разгромили "Минай" (4:1), а "Оболонь" дала бой "Колосу" (0:0).