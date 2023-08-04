Скандальный гол "Шахтера" "Вересу": в УАФ вынесли свой вердикт

Арбитр принял спорное решение

Гол, забитый защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко в ворота "Вереса" во втором туре УПЛ, не должны были засчитывать.

Такую точку зрения выразил главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли.

Как известно, игрок сборной Украины в первом тайме без свистка исполнил удар со штрафного по воротам соперника и забил гол, а арбитр Андрей Шандор засчитал его. Позже началась дискуссия о том, что судья якобы показал на свисток перед ударом, а значит штрафной должны были разыграть по сигналу.

"Арбитр правильно назначает штрафной удар (ШУ) за нарушение, которое было совершено за пределами штрафной площадки. Правила игры позволяют игрокам команды, в пользу которой назначен ШУ, возобновить игру без свистка арбитра, поэтому с этой точки зрения гол был забит по правилам.

Следует напомнить, что только команда, в пользу которой назначено ШУ, имеет право просить арбитра отвести соперников на расстояние, и тогда, в этом случае, арбитр возобновляет игру по свистку. После указанного выше следует заметить, что на практике, когда арбитр вмешивается в динамику выполнения ШУ (обозначая спреем место выполнения ШУ), целесообразно не возобновлять игру, а сделать это по свистку", – сказал он.

В резюме к матчу указали, что арбитр все же должен был попросить игрока заново разыграть штрафной удар, но не засчитывать гол.

Ранее "Телеграф" писал, что "Шахтер" может продать вратаря сборной Украины в европейский клуб.