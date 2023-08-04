Лучший бомбардир УПЛ Довбик переходит в "Жирону": названа дата и детали контракта

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик уже пакует вещи для переезда в Испанию. Трансфер лучшего бомбардира минувшего чемпионата Украины может завершиться в ближайшие дни.

Как пишет Diari de Gerona, украинский нападающий подпишет контракт с испанской "Жироной" до 2028 года.

Журналисты ожидают, что соглашение будет подписано официально 6 августа.

"Все взгляды поклонников клуба прикованы к игроку сборной Украины Артему Довбику, за которым "Жирона" следила в течение длительного времени. Его ждут почти как мессию.

Вылет "Днепра-1" из Лиги чемпионов стал дополнительным фактором, способствующим переходу украинца в испанский клуб. И здесь вступают в дело деньги. По всем известным данным стоимость этого трансфера колеблется от пяти до семи миллионов евро", — пишет издание.

Ранее стало известно, что за Довбика испанцы заплатят семь миллионов евро. Эта сумма пойдет "Днепру-1" за 50% прав на игрока. Второй половиной прав владеет датский "Мидтьюлланд".

Отметим, что контракт 26-летнего Довбика с Днепром-1 действует до июня 2025 года.

В составе команды из Днепра нападающий провел 86 матчей, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Довбик находится в сфере интересов итальянского "Лацио".