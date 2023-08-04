Найкращий бомбардир УПЛ Довбик переходить до "Жирони": названо дату та деталі контракту

Форвард збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик вже пакує речі для переїзду до Іспанії. Трансфер найкращого бомбардира минулого чемпіонату України може завершитися найближчими днями.

Як пише Diari de Gerona, український нападник підпише контракт із іспанською "Жироною" до 2028 року.

Журналісти очікують, що угода буде підписана офіційно 6 серпня.

"Всі погляди шанувальників клубу прикуті до гравця збірної України Артема Довбика, за яким "Жирона" стежила протягом тривалого часу. На нього чекають майже як месію.

Виліт "Дніпра-1" із Ліги чемпіонів став додатковим фактором, що сприятиме переходу українця до іспанського клубу. І тут вступають у справу гроші. За всіма відомими даними, вартість цього трансферу коливається від п’яти до семи мільйонів євро", — пише видання.

Раніше стало відомо, що за Довбика іспанці заплатять сім мільйонів євро. Ця сума піде "Дніпру-1" за 50% прав на гравця. Другою половиною прав володіє датський "Мідтьюлланд".

Зазначимо, що контракт 26-річного Довбика із Дніпром-1 діє до червня 2025 року.

У складі команди з Дніпра нападник провів 86 матчів, забив 54 голи та зробив 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Довбик перебуває у сфері інтересів італійського "Лаціо".