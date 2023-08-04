Скандальний гол "Шахтаря" "Вересу": в УАФ винесли свій вердикт

Арбітр ухвалив спірне рішення

Гол, забитий захисником "Шахтаря" Миколою Матвієнком у ворота "Вереса" у другому турі УПЛ, не мали зараховувати.

Таку думку висловив головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу Нікола Ріццолі.

Як відомо, гравець збірної України у першому таймі без свистка виконав удар зі штрафного по воротах суперника і забив гол, а арбітр Андрій Шандор зарахував його. Пізніше розпочалася дискусія про те, що суддя нібито показав на свисток перед ударом, а отже, штрафний мали розіграти за сигналом.

"Арбітр правильно призначає штрафний удар (ШУ) за порушення, яке було вчинено за межами штрафного майданчика. Правила гри дозволяють гравцям команди, на користь якої призначено ШУ, відновити гру без свистка арбітра, тому з цього погляду гол був забитий за правилами.

Слід нагадати, що тільки команда, на користь якої призначено ШУ, має право просити арбітра відвести суперників на відстань, і тоді в цьому випадку арбітр відновлює гру по свистку. Після зазначеного вище слід зауважити, що на практиці, коли арбітр втручається в динаміку виконання ШУ (позначаючи спреєм місце виконання ШУ), доцільно не відновлювати гру, а зробити це за свистком", – сказав він.

У резюме до матчу вказали, що арбітр все ж таки мав попросити гравця заново розіграти штрафний удар, але не зараховувати гол.

Раніше "Телеграф" писав, що "Шахтар" може продати воротаря збірної України до європейського клубу.