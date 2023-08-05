Шевченко против Зинченко: прямая видеотрансляция игры за Украину (видео)

Звезды футбола сыграют в матче в поддержку Украины

В субботу, 5 августа, в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится благотворительный матч с участием звезд мирового футбола Game4Ukraine (Игра в поддержку Украины).

В прямом эфире в Украине игру покажет YouTube-канал Sky Sports Football. Кроме того, поединок покажут на национальном телемарафоне, на Megogo, каналах "Спорт 1" и "Спорт 2", а также на Setanta Sports. Начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча Game4Ukraine:

Составы команд:

Синяя команда

Тренер: Эмма Хейз (из женской команды "Челси")

Голкиперы: Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

Защитники: Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

Полузащитники: Кларенс Зеедорф, Майкл Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клэр Раферти и Джо Коул;

Нападающие: капитан Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Самюэль Это'О, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Хасселбайнк.

Желтая команда

Тренер: Арсен Венгер

Голкиперы: Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

Защитники: Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон-Арне Риисе, Гаэль Клиши;

Полузащитники: капитан Александр Зинченко , Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки; Нападающие: Евгений Левченко и Якубу Айегбени.

Все вырученные средства с этого поединка пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от полномасштабного вторжения рф. Это учебное заведение было обстреляно россиянами 4 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал чемпионат страны по футболу. Уже во втором туре вспыхнуло сразу несколько судейских скандалов.