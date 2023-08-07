"Бенфіка" близька до підписання футболіста збірної України: названо умови угоди

Український голкіпер може перейти у чемпіонат Португалії

Португальська "Бенфіка" практично домовилася про підписання воротаря "Шахтаря" та збірної України Анатолія Трубіна, який напередодні розлютив босів Гірників.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у Twitter. За його словами, перші контакти між клубами пройшли ще чотири дні тому, зараз угода на межі завершення.

Повідомляється, що португальський клуб готовий заплатити за воротаря 10 мільйонів євро плюс 1 мільйон євро у вигляді бонусів. Крім того, Гірники отримають 40% від майбутнього продажу українця.

У сезоні 2022/23 Трубін зіграв у 38 матчах на клубному рівні, пропустивши 40 м’ячів, 14 поєдинків українець провів на "нуль".

Зазначимо, Трубін відмовився продовжувати контракт із "Шахтарем", угода футболіста з Гірниками діє до закінчення сезону 2023/24. У зв’язку з цим донеччани хочуть продати кіпера, щоб той не пішов безплатно.

Нагадаємо, Анатолій також привернув увагу лондонського "Челсі". Раніше повідомлялося, що "Шахтар" відкинув багатомільйонну пропозицію "Удінезе" щодо Трубіна. Крім того, "Інтер" вів переговори щодо голкіпера, проте "Нерадзуррі" не погодилися платити великі гроші за воротаря.