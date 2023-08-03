"Ворскла" безславно залишає єврокубки, поступившись грузинському клубу з українцем на чолі (відео)

Полтавський клуб дуже погано зіграв у другому матчі

У четвер, 3 серпня, "Ворскла" в рамках матчу-відповіді Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 провела гостьовий поєдинок проти "Діли".

Зустріч, що проходила у Горі на стадіоні "Тенгіз Бурджанадзе", завершилася з рахунком 3:1 на користь "Діли". Про це повідомляє "Телеграф".

Грузинський клуб зі своїми вболівальниками та без – це дві різні команди. У цьому на своєму досвіді переконалася "Ворскла". З перших хвилин зустрічі футболісти господарів не просто взяли м’яча під контроль, а засипали гостей шквалом атак. "Діла" закономірно перемогла, забивши у ворота Ісенка три м’ячі. Відзначилися Парулава, Ковталюк та Гейл. За гостей голом престижу відзначився Степанюк.

"Діла" – "Ворскла" — 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Попередження: Тевзадзе, 62, Чікашуа, 72 – Павлюк, 10, Сантана, 58

"Діла": Кучеренко – Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценідзе, Чітеішвілі – Парулава (Сардалішвілі, 62), Сантос, Жеан Віктор – Гейл (Гапріндашвілі, 90+1), Ковталюк, Гоміс (Кухіанідзе, 76).

"Ворскла": Ісенко – Крупський (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Феліпе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядін, 73).

Статистика матчу Діла — Ворскла

Повне відео матчу "Діла" — "Ворскла":

Додамо, у складі грузинського клубу виступають два українці: воротар Євген Кучеренко та нападник Микола Ковталюк. А очолює "Ділу" українець Андрій Демченко.

Нагадаємо, перша зустріч, що проходила у Польщі, завершилася мінімальною перемогою "Ворскли" з рахунком 2:1. Таким чином, до третього раунду Ліги конференцій крокує "Діла". Там грузинська команда зіграє проти переможця протистояння АПОЕЛ (Кіпр) — "Воєводина" (Сербія).

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" вилетів у кваліфікацію Ліги Європи, де зіграє два матчі проти "Славії" (Прага).