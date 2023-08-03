"Діла" — "Ворскла": пряма відеотрансляція матчу Ліги конференцій

Полтавський клуб спробує вийти до наступного раунду відбір єврокубка

У четвер, 3 серпня, "Ворскла" та "Діла" проведуть поєдинок-відповідь у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24. У першій зустрічі полтавці здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

У прямому ефірі в Україні гра "Діла" — "Ворскла" буде доступна для перегляду на офіційному YouTube-каналі української команди. Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу-відповіді відбору Ліги конференцій "Діла" — "Ворскла"

Друга гра між командами пройде у Горі (Грузія) на стадіоні "Тенгіз Бурджанадзе". Примітно, що букмекери, попри успіх полтавців у першій грі змінили прогноз на матч-відповідь. На думку фахівців, "Діла" має більше шансів на успіх у Горі.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду ЛК переможець протистояння "Діла" — "Ворскла" зіграє або з АПОЕЛем (Кіпр), або з "Воєводіною" (Сербія). Команда, що програє, вилетить з єврокубків.

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