"Дила" - "Ворскла": прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

Полтавский клуб попытается выйти в следующий раунд отбор еврокубка

В четверг, 3 августа, "Ворскла" и "Дила" проведут ответный поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече полтавчане добыли минимальную победу со счетом 2:1.

В прямом эфире в Украине игра "Дила" — "Ворскла" будет доступна для просмотра на официальном YouTube-канале украинской команды. Начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция ответного матча отбора Лиги конференций "Дила" — "Ворскла"

Вторая игра между командами пройдет в Гори (Грузия) на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе". Примечательно, что букмекеры, несмотря на успех полтавчан в первой игре изменили прогноз на ответный матч. По мнению специалистов, "Дила" имеет больше шансов на успех в Гори.

Напомним, по итогам жеребьевки 3-го квалификационного раунда ЛК победитель противостояния "Дила" — "Ворскла" сыграет либо с АПОЕЛем (Кипр), либо с "Войводиной" (Сербия). Проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Ранее сообщалось, где и когда смотреть первый матч "Ворсклы" в чемпионате Украины.