"Дила" — "Ворскла": букмекеры кардинально изменили свой прогноз на матч Лиги конференций

Специалисты не на стороне украинского клуба

В четверг, 3 августа, полтавская "Ворскла" проведет гостевой матч отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против грузинской "Дилы". Накануне украинский клуб добыл волевую победу в первой встрече со счетом 2:1.

По мнению букмекеров, "Дила" является фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet. Примечательно, что "Ворскла" была безоговорочным фаворитом первого поединка, хотя игра проходила на нейтральном стадионе в Польше.

На победу грузинского клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,37-2,54, а успех "Ворсклы" менее вероятен — коэффициенты 2,62 — 2,89. Добавим, Favbet оценил вероятность победы полтавчан в 34%, а грузинов — в 38%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Дила" — "Ворскла" (основное время)

Favbet: (победа "Дилы" 2,54 — ничья 3,50 — победа "Ворсклы" 2,89)

William Hill: (2,45 — 3,25 — 2,62)

Bwin: (2,37 — 3,25 — 2,70)

Напомним, победитель 2-матчевого противостояния в 3-м раунде квалификации ЛК сыграет либо с АПОЕЛем (Кипр), либо с "Войводиной" (Сербия). Проигравший покинет еврокубки.

Ранее сообщалось, что "Ворскла" из-за еврокубков пропустила первый тур чемпионата Украины по футболу.