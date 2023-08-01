"Діла" — "Ворскла": букмекери кардинально змінили свій прогноз на матч Ліги конференцій

Фахівці не на боці українського клубу

У четвер, 3 серпня, полтавська "Ворскла" проведе гостьовий матч відбіркового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 проти грузинської "Діли". Напередодні український клуб здобув вольову перемогу у першій зустрічі з рахунком 2:1.

На думку букмекерів, "Діла" є фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet. "Ворскла" була беззаперечним фаворитом першого поєдинку, хоча гра проходила на нейтральному стадіоні в Польщі.

На перемогу грузинського клубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,37-2,54, а успіх "Ворскли" менш ймовірний — коефіцієнти 2,62 — 2,89. Додамо, Favbet оцінив ймовірність перемоги полтавців у 34%, а грузинів – у 38%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Діла" — "Ворскла" (основний час)

Favbet: (перемога "Діли" 2,54 — нічия 3,50 — перемога "Ворскли" 2,89)

William Hill: (2,45 — 3,25 — 2,62)

Bwin: (2,37 — 3,25 — 2,70)

Нагадаємо, переможець 2-матчевого протистояння у 3-му раунді кваліфікації ЛК зіграє або з АПОЕЛем (Кіпр), або з "Воєводіною" (Сербія). Той, хто програє, залишить єврокубки.

Раніше повідомлялося, що "Ворскла" через єврокубки пропустила перший тур чемпіонату України з футболу.