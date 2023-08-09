"Аріс" — "Динамо": пряма відеотрансляція матчу Ліги конференцій

Кияни не мають права на осічку

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" у рамках поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться з грецьким "Арісом". Кияни навіть перенесли матч 3-го туру чемпіонату України задля кращої підготовки до цієї гри.

Пряма відеотрансляція гри "Аріс" — "Динамо" буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Матч відбудеться у Солоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс", початок зустрічі — о 21:15 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція першого матчу 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій "Аріс" — "Динамо"

Матч "Аріс" — "Динамо" покажуть в Україні безкоштовно. Додамо, що букмекери вважають Біло-синіх фаворитами зустрічі.

Гра-відповідь між командами відбудеться рівно через тиждень, 17 серпня. За підсумками жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій "Динамо", якщо пройде грецький "Аріс", зустрінеться з переможцем протистояння "Бешикташ" (Туреччина) — "Нефтчі" (Азербайджан). У разі поразки кияни завершать єврокубкову кампанію.

Нагадаємо, "динамівці" чудово стартували в Українській прем’єр-лізі, здобувши дві перемоги у двох матчах. Щоправда, у другому турі не обійшлося без суддівського скандалу.