"Аріс" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Київський клуб розпочинає єврокубкову кампанію

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" гостьовим матчем проти грецького "Аріса" стартує у єврокубках. Напередодні одна українська команда вже вилетіла з Ліги конференцій.

На території України поєдинок "Динамо" проти грецького клубу у прямому ефірі покажуть телеканал 2+2 та Youtube-канал FootballHub. Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі "Київстар ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Перша гра 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 "Аріс" — "Динамо" відбудеться у Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс", початок зустрічі — о 21:15 за київським часом. Гра-відповідь пройде 17 серпня в Бухаресті (Румунія). За підсумками жеребкування у Ньйоні (Швейцарія) переможець протистояння в раунді плей-оф кваліфікації ЛК зустрінеться з переможцем протистояння "Бешикташ" (Туреччина) — "Нефтчі" (Азербайджан). Той, хто програв, залишить єврокубки.

Раніше букмекери оцінили шанси команд, кияни є невеликими фаворитами зустрічі.

Нагадаємо, "Динамо" за підсумками 2 турів чемпіонату України йде без втрати очок. До речі, "динамівці" заради підготовки до гри з "Арісом" вирішили пропустити 3-й тур внутрішньої першості.