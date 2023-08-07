Скандал навколо суддівства у матчі "Динамо" набирає обертів: відео

Кияни вимагають справедливості

Київська "Оболонь" не збирається заплющувати очі на скандальне суддівство у матчі 2-го туру чемпіонату України проти "Динамо".

У клубі вже зробили офіційне звернення до УПЛ та Комітету арбітрів УАФ із цього приводу.

"ФК Оболонь звернувся до УПЛ та Комітету арбітрів УАФ з клопотанням розглянути роботу та дати оцінку діям арбітрів. Матч 2-го туру VBET Ліги обслуговувала бригада арбітрів на чолі з Івановим Юрієм та арбітром VAR – Омельченко Олександром.

Також ФК Оболонь просить пояснити, навіщо клубам платити великі гроші за оренду системи VAR, якщо в поєдинках існує можливість допуску таких грубих помилок з боку бригади арбітрів на полі та арбітрів VAR?" — йдеться у заяві "пивоварів".

Також на сайті клубу опубліковано відео зі всіма спірними епізодами матчу. Київська команда не згодна з рішенням арбітра не зарахувати гол у ворота "Динамо", а також з непризначеним пенальті у ворота суперника.

Раніше "Телеграф" писав про грубу помилку рефері в матчі 2-го туру УПЛ "Верес" — "Шахтар" (1:1).