Скандал вокруг судейства в матче "Динамо" набирает оборотов: видео

Киевляне требуют справедливости

Киевская "Оболонь" не собирается закрывать глаза на скандальное судейство в матче 2-го тура чемпионата Украины против "Динамо".

В клубе уже сделали официальное обращение в УПЛ и Комитет арбитров УАФ по этому поводу.

"ФК Оболонь обратился в УПЛ и Комитет арбитров УАФ с ходатайством рассмотреть работу и дать оценку действиям арбитров. Матч 2-го тура VBET Лиги обслуживала бригада арбитров во главе с Ивановым Юрием и арбитром VAR — Омельченко Александром.

Также ФК Оболонь просит объяснить, зачем клубам платить большие деньги за аренду системы VAR, если в поединках существует возможность допуска подобных грубых ошибок со стороны бригады арбитров на поле и арбитров VAR?" — говорится в заявлении "пивоваров".

Также на сайте клуба опубликовано видео со всеми спорными эпизодами матча. Киевская команда не согласна с решением арбитра не засчитать гол в ворот "Динамо", а также с неназначенным пенальти в ворота соперника.

Ранее "Телеграф" писал о грубейшей ошибки рефери в матче 2-го тура УПЛ "Верес" — "Шахтер" (1:1).