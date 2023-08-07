Матч "Динамо" в чемпионате Украины перенесли: известна причина

Киевляне пропустят следующий тур УПЛ

Встречу 3-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и харьковским "Металлистом 1925" перенесли.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного коллектива.

Там отметили, что встреча перенесена на неопределенный срок. Изначально она должна была состояться 13 августа.

"Такое решение было принято по взаимному согласию сторон ради того, чтобы "бело-синие" могли лучше подготовиться к выступлениям в третьем квалификационном раунде Лиги конференций против греческого "Ариса" и достойно представить Украину на международной арене", — отметили в пресс-службе.

Напомним, что жеребьевка еврокубка состоялась 7 августа. "Динамо", если пройдет греческий "Арис" в последнем отборочном раунде ЛК, встретится с победителем противостояния "Бешикташ" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан).

По итогам двух туров чемпионата киевляне идут на первом месте турнирной таблицы с максимальным показателем по очкам.

Ранее "Телеграф" писал о том, что полтаская "Ворскла" не сумела пройти грузинскую "Дилу" в отборе Лиги конференций.