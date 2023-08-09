"Арис" - "Динамо": прямая видеотрансляция матча Лиги конференций

Киевляне не имеют права на осечку

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" в рамках поединка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 встретится с греческим "Арисом". Киевляне даже перенесли матч 3-го тура чемпионата Украины ради лучшей подготовки к этой игре.

Прямая видеотрансляция игры "Арис" — "Динамо" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Матч состоится в Солониках на стадионе "Клеантис Викелидис", начало встречи — в 21:15 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция первого матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций "Арис" — "Динамо"

Матч "Арис" — "Динамо" покажут в Украине бесплатно. Добавим, что букмекеры считают Бело-синих фаворитами встречи.

Ответная игра между командами состоится ровно через неделю, 17 августа. По итогам жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций "Динамо", если пройдет греческий "Арис", встретится с победителем противостояния "Бешикташ" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан). В случае поражения киевляне завершат еврокубковую кампанию.

Напомним, "динамовцы" отлично стартовали в Украинской премьер-лиге, добыв две победы в двух матчах. Правда, во втором туре не обошлось без судейского скандала.