Матч "Динамо" против "Ариса" будет под особенным присмотром УЕФА: в чем причина
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Игра состоится 10 августа
Матч третьего раунда квалификации между греческим "Арисом" и киевским "Динамо" в Лиге конференций вызывает особую встревоженность со стороны УЕФА.
Как пишет Sport-fm.gr, в УЕФА настаивают на том, что поединки греческих команд несут в себе серьезную опасность.
По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отправить группу наблюдателей на игру с участием греческого и украинского клубов.
Такие меры затронут все игры команд из Греции в еврокубках. Боязнь УЕФА связана с тем, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Афинах убили фаната загребского "Динамо". Произошла трагедия 8 августа и подозревают в убийстве фанатов местного АЕКа.
Кроме того, УЕФА считает игру "Ариса" и "Динамо" событием с повышенным риском из-за того, что на стадионе могут присутствовать украинские болельщиков, о чем ранее сообщили в "Динамо". Там пообещали организовать целый сектор для гостей на арене в Салониках.
Ранее "Телеграф" писал, что встреча пройдет 10 августа и начнется в 21:15. Посмотреть в прямом эфире матч "Арис" — "Динамо" можно будет бесплатно.