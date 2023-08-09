Матч "Динамо" против "Ариса" будет под особенным присмотром УЕФА: в чем причина

Игра состоится 10 августа

Матч третьего раунда квалификации между греческим "Арисом" и киевским "Динамо" в Лиге конференций вызывает особую встревоженность со стороны УЕФА.

Как пишет Sport-fm.gr, в УЕФА настаивают на том, что поединки греческих команд несут в себе серьезную опасность.

По данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отправить группу наблюдателей на игру с участием греческого и украинского клубов.

Такие меры затронут все игры команд из Греции в еврокубках. Боязнь УЕФА связана с тем, что перед матчем квалификации Лиги чемпионов в Афинах убили фаната загребского "Динамо". Произошла трагедия 8 августа и подозревают в убийстве фанатов местного АЕКа.

Кроме того, УЕФА считает игру "Ариса" и "Динамо" событием с повышенным риском из-за того, что на стадионе могут присутствовать украинские болельщиков, о чем ранее сообщили в "Динамо". Там пообещали организовать целый сектор для гостей на арене в Салониках.

Ранее "Телеграф" писал, что встреча пройдет 10 августа и начнется в 21:15. Посмотреть в прямом эфире матч "Арис" — "Динамо" можно будет бесплатно.