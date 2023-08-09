Матч "Динамо" проти "Аріса" буде під особливим наглядом УЄФА: у чому причина

Гра відбудеться 10 серпня

Матч третього раунду кваліфікації між грецьким "Арісом" та київським "Динамо" у Лізі конференцій викликає особливу стривоженість з боку УЄФА.

Як пише Sport-fm.gr, в УЄФА наполягають на тому, що поєдинки грецьких команд несуть серйозну небезпеку.

За даними джерела, Спілка європейських футбольних асоціацій ухвалила рішення відправити групу спостерігачів на гру за участю грецького та українського клубів.

Такі заходи торкнуться всіх ігор команд з Греції в єврокубках. Побоювання УЄФА пов’язане з тим, що перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів в Афінах убили фаната загребського "Динамо". Сталася трагедія 8 серпня та підозрюють у вбивстві фанатів місцевого АЕКу.

Крім того, УЄФА вважає гру "Аріса" та "Динамо" подією з підвищеним ризиком через те, що на стадіоні можуть бути українські вболівальники, про що раніше повідомили в "Динамо". Там пообіцяли організувати цілий сектор для гостей на арені у Салоніках.

Раніше "Телеграф" писав, що зустріч пройде 10 серпня та розпочнеться о 21:15. Подивитися у прямому ефірі матч "Аріс" — "Динамо" можна буде безкоштовно.