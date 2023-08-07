Матч "Динамо" у чемпіонаті України перенесли: відома причина

Кияни пропустять наступний тур УПЛ

Зустріч 3-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та харківським "Металістом 1925" перенесли.

Про це повідомили у прес-службі столичного колективу.

Там зазначили, що зустріч перенесено на невизначений термін. Спочатку вона мала відбутися 13 серпня.

"Таке рішення було ухвалено за взаємною згодою сторін задля того, щоб "біло-сині" могли краще підготуватися до виступів у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти грецького "Аріса" та гідно представити Україну на міжнародній арені", — зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, що жеребкування єврокубку відбулося 7 серпня. "Динамо", якщо пройде грецький "Аріс", в останньому відбірному раунді ЛК зустрінеться з переможцем протистояння "Бешикташ" (Туреччина) — "Нефтчі" (Азербайджан).

За підсумками двох турів чемпіонату кияни йдуть на першому місці турнірної таблиці з максимальним показником за очками.

Раніше "Телеграф" писав про те, що полтавська "Ворскла" не змогла пройти грузинську "Ділу" у відборі Ліги конференцій.