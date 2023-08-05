"Театр одного актора": "Оболонь" звинуватила арбітра в підсужуванні "Динамо"

Суддівський скандал у чемпіонаті України набирає обертів

Президент "Оболоні" Олександр Слободян звинуватив суддівську бригаду матчу проти "Динамо" (2:4) в упередженому арбітражі.

Відповідний коментар Слободяна доступний на sportarena. Президент українського клубу вважає, що рефері влаштував із матчу театр.

"Я б назвав гру театром одного актора. Думаю, ви розумієте, про кого я говорю. Він зіпсував ті цифри на табло, які могли там бути.

Думаю, що на табло мали бути нічийні цифри. Можливо, 3:3. Не зараховано два наші голи, намальовані пенальті… Усі все бачили. Суддівство було одностороннє відверто. Тільки в останні 15 хвилин матчу, коли гру було зроблено, рефері щось почав показувати й в інший бік. А так все було в одну сторону. Невже в Європі так судять? Невже нашому супернику так треба допомагати?" — заявив Слободян.

Нагадаємо, у дебюті зустрічі "Оболонь" вийшла вперед, щоправда, арбітр Юрій Іванов не зарахував взяття воріт через спірний офсайд. Момент перевірила бригада VAR на чолі з Олександром Омельченком.

Раніше повідомлялося про грубу помилку рефері в матчі "Верес" — "Шахтар" (1:1). Микола Матвієнко забив гол зі штрафного у порожні ворота, доки рівненські футболісти "будували" стінку. При цьому арбітр ввів футболістів господарів в оману, зробивши характерний жест свистком (удар по свистку). В Українській асоціації футболу (УАФ) дійшли висновку, що суддя не повинен був зараховувати гол.