"Театр одного актера": "Оболонь" обвинила арбитра в подсуживании "Динамо"

Судейский скандал в чемпионате Украины набирает оборотов

Президент "Оболони" Александр Слободян обвинил судейскую бригаду матча против "Динамо" (2:4) в предвзятом арбитраже.

Соответствующий комментарий Слободяна доступен на sportarena. Президент украинского клуба считает, что рефери устроил из матча театр.

"Я бы назвал игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые могли там быть.

Думаю, что на табло должны были быть ничейные цифры. Может быть, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти… Все все видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику нужно так помогать?" — заявил Слободян.

Напомним, в дебюте встречи "Оболонь" вышла вперед, правда, арбитр Юрий Иванов не засчитал взятие ворот из-за спорного офсайда. Момент проверила бригада VAR по главе с Олександром Омельченком.

Ранее сообщалось о грубейшей ошибки рефери в матче "Верес" — "Шахтер" (1:1). Николай Матвиенко забил гол со штрафного в пустые ворота, пока ровенские футболисті "строили" стенку. При этом арбитр ввел футболистов хозяев в заблуждение, сделав характерный жест свистком (удар по свистку). В Украинской ассоциации футбола (УАФ) пришли к выводу, что судья не должен был засчитывать гол.