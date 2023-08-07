"Аріс" — "Динамо": букмекери оцінили шанси команд

Фахівці віддають перевагу українській команді

У четвер, 10 серпня, київське "Динамо" гостьовим матчем проти "Аріса" (Салоніки, Греція) стартує у єврокубках. Заради першої гри 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 "динамівці" навіть перенесли свій матч 3-го туру чемпіонату України.

На думку аналітиків, Біло-Сині є невеликими фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу "Динамо" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,05-2,15, водночас нічия та тріумф господарів менш ймовірні — коефіцієнти 3,20-3,55 та 3,25-3,88 відповідно. Додамо, ймовірність успіху "Аріса" оцінюється у 26%, а "Динамо" — у 47%.

Прогноз букмекерів на матч "Аріс" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Аріса" 3,88 — нічия 3,55 — перемога "Динамо" 2,15)

William Hill: (3,25 — 3,25 — 2,05)

Bwin: (3,25 — 3,20 — 2,10)

Раніше повідомлялося, що "Динамо" за підсумками двох турів Української прем’єр-ліги захопило лідерство.

Нагадаємо, "Динамо", якщо пройде грецький "Аріс" в останньому відбірному раунді ЛК, зустрінеться з переможцем протистояння "Бешикташ" (Туреччина) — "Нефтчі" (Азербайджан).