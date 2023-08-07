"Арис" — "Динамо": букмекеры оценили шансы команд

Специалисты отдают предпочтение украинской команде

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" гостевым матчем против "Ариса" (Салоники, Греция) стартует в еврокубках. Ради первой игры 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 "динамовцы" даже перенесли свой матч 3-го тура чемпионата Украины.

По мнению аналитиков, Бело-синие являются небольшими фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Динамо" можно сделать ставку с коэффициентом 2,05-2,15, в то же время ничья и триумф хозяев менее вероятны — коэффициенты 3,20-3,55 и 3,25-3,88 соответственно. Добавим, вероятность успеха "Ариса" оценивается в 26%, а "Динамо" — в 47%.

Прогноз букмекеров на матч "Арис" — "Динамо"

Favbet: (победа "Ариса" 3,88 — ничья 3,55 — победа "Динамо" 2,15)

William Hill: (3,25 — 3,25 — 2,05)

Bwin: (3,25 — 3,20 — 2,10)

Ранее сообщалось, что "Динамо" по итогам 2 туров Украинской премьер-лиги захватило лидерство.

Напомним, "Динамо", если пройдет греческий "Арис" в последнем отборочном раунде ЛК, встретится с победителем противостояния "Бешикташ" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан).