"Арис" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Киевский клуб начинает еврокубковую кампанию

В четверг, 10 августа, киевское "Динамо" гостевым матчем против греческого "Ариса" стартует в еврокубках. Накануне одна украинская команда уже вылетела из Лиги конференций.

На территории Украины поединок "Динамо" против греческого клуба в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и Youtube-канал FootballHub. Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе "Київстар ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Первая игра 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 "Арис" — "Динамо" состоится в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис", начало встречи — в 21:15 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 17 августа в Бухаресте (Румыния). По итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария) победитель противостояния в раунде плей-офф квалификации ЛК встретится с победителем противостояния "Бешикташ" (Турция) — "Нефтчи" (Азербайджан). Проигравший покинет еврокубки.

Ранее букмекеры оценили шансы команд, киевляне являются небольшими фаворитами встречи.

Напомним, "Динамо" по итогам 2 туров чемпионата Украины идет без потери очков. К слову, "динамовцы" ради подготовки к игре с "Арисом" решили пропустить 3-й тур внутреннего первенства.