Камерунский хавбек будет смотреть за игрой в Шотландии по ТВ

Власти Британии не выдали визу камерунскому футболисту швейцарского "Серветта" Гаэлю Ондуа, который на чемпионате мира в Катаре выступал в бутсах с российским триколором.

Об этом говорится в заявлении "Серветта". Таким образом, футболист пропустит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (Глазго). Добавим, что Ондуа имеет гражданство рф, в 2017 году он стал игроком луганской "Зари", однако не сыграл за команду ни матча.

"Виза ему до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго.

Значительных усилий, предпринятых клубом и игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно.

Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе", – говорится в заявлении "Серветта".

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Напомним, бывший футболист сборной рф добровольно пошел убивать украинцев.