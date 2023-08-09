Футболиста, прославлявшего рф на ЧМ-2022, не пустили на матч Лиги чемпионов
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Камерунский хавбек будет смотреть за игрой в Шотландии по ТВ
Власти Британии не выдали визу камерунскому футболисту швейцарского "Серветта" Гаэлю Ондуа, который на чемпионате мира в Катаре выступал в бутсах с российским триколором.
Об этом говорится в заявлении "Серветта". Таким образом, футболист пропустит первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (Глазго). Добавим, что Ондуа имеет гражданство рф, в 2017 году он стал игроком луганской "Зари", однако не сыграл за команду ни матча.
"Виза ему до сих пор не выдана британскими властями, игрок не едет в Глазго.
Значительных усилий, предпринятых клубом и игроком, в том числе в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось недостаточно.
Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает игрока, а команде по неспортивным причинам придется играть без важного футболиста в составе", – говорится в заявлении "Серветта".
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Напомним, бывший футболист сборной рф добровольно пошел убивать украинцев.