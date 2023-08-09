Камерунський хавбек стежитиме за грою в Шотландії по ТБ

Влада Британії не видала візу камерунському футболісту швейцарського "Серветта" Гаелю Ондуа, який на чемпіонаті світу в Катарі виступав у бутсах з російським триколором.

Про це йдеться у заяві "Серветта". Таким чином футболіст пропустить перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" (Глазго). Додамо, що Ондуа має громадянство росії, у 2017 році він став гравцем луганської "Зорі", але не зіграв за команду жодного матчу.

"Віза йому досі не видана британською владою, гравець не їде до Глазго.

Значних зусиль, зроблених клубом та гравцем, у тому числі у співпраці з Шотландською футбольною асоціацією, виявилося замало.

Клуб шкодує про цю ситуацію та підтримує гравця, а команді з неспортивних причин доведеться грати без важливого футболіста у складі", – йдеться у заяві “Серветта”.

Раніше російського футболіста не пустили до Чехії, щоправда, той знайшов обхідний шлях в країну.

Нагадаємо, колишній футболіст збірної росії Андрій Соломатін добровільно пішов вбивати українців.