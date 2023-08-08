"Шахтар" завершив "таємний" трансфер 18-річного француза

У футболіста є два громадянства

Донецький "Шахтар" завершив черговий літній трансфер. Новим футболістом команди став 18-річний вінгер Ібрагім Дабо.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті української Прем’єр-ліги, де футболіста внесли до заявки чемпіона країни цього сезону.

Зазначимо, що на офіційному сайті "гірників" інформації про підписання юного вінгера поки що не було.

18-річний вінгер має паспорти громадянина Франції та Сенегалу. Його вже внесено до заявки "гірників" на новий сезон за списком Б, який дозволяє реєструвати молодих футболістів.

Варто зазначити, що останні п’ять років Дабо був гравцем академії італійської "Парми".

До цього ЗМІ писали, що вінгер нібито вже тренувався із юнацькою командою "Шахтаря" ще з травня, але трансфер не могли оформити через його вік.

Раніше цього літа "Шахтар" оголосив про підписання захисника Дмитра Чигринського, який мав статус вільного агента. Також "гірники" підписали 18-річного бразильського вінгера Невертона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "Шахтар" після двох турів нового чемпіонату України набрав лише чотири бали.