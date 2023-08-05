Бунт у "Шахтарі": ще один гравець збірної України хоче піти з клубу безкоштовно

Донеччани ризикують втратити кількох основних гравців абсолютно безплатно

Нападник "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан не хоче продовжувати співпрацю з Гірниками. Напередодні подібне рішення ухвалив воротар національної команди Анатолій Трубін, який після цього випав із основного складу донеччан.

За інформацією "Футбол24", футболіст відмовляється підписувати новий контракт із "Шахтарем". Угода, що діє з футболістом, розрахована до літа 2024 року.

"Гірники" зробили покращену пропозицію, запропонувавши форварду більше грошей, проте 22-річний нападник хоче грати за кордоном. Повідомляється, що Данило зацікавив одразу кілька клубів Серії А, які нібито пообіцяли українцю непогані підйомні за відмову продовжувати контракт із "Шахтарем".

Таким чином Сікан розраховує перейти у свій наступний клуб безплатно, отримавши фінансовий бонус. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 4 млн євро.

Минулого сезону Данило зіграв у 33 матчах на клубному рівні, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялося, що Трубін може замінити українця Андрія Луніна у "Реалі". Воротарем збірної України активно цікавиться також португальська "Бенфіка".