Бунт в "Шахтере": еще один игрок сборной Украины хочет уйти из клуба бесплатно
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Дончане рискуют потерять нескольких основных игроков совершенно бесплатно
Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан не хочет продолжать сотрудничество с Горняками. Накануне подобное решение принял вратарь национальной команды Анатолий Трубин, который после этого выпал из основного состава дончан.
По информации "Футбол24", футболист отказывается подписывать новый контракт с "Шахтером". Действующее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.
"Горняки" сделали улучшенное предложение, предложив форварду больше денег, однако 22-летний нападающий хочет играть за границей. Сообщается, что Даниил заинтересовал сразу несколько клубов Серии А, которые якобы пообещали украинцу неплохие подъемные за отказ продлевать контракт с "Шахтером".
Таким образом, Сикан рассчитывает перейти в свой следующий клуб бесплатно, получив финансовый бонус. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
В прошлом сезоне Даниил сыграл в 33 матчах на клубном уровне, отметившись 9 голами и 2 ассистами.
Ранее сообщалось, что Трубин может заменить украинца Андрея Лунина в "Реале". Вратарем сборной Украины активно интересуется также португальская "Бенфика".