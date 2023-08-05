Бунт в "Шахтере": еще один игрок сборной Украины хочет уйти из клуба бесплатно

Дончане рискуют потерять нескольких основных игроков совершенно бесплатно

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан не хочет продолжать сотрудничество с Горняками. Накануне подобное решение принял вратарь национальной команды Анатолий Трубин, который после этого выпал из основного состава дончан.

По информации "Футбол24", футболист отказывается подписывать новый контракт с "Шахтером". Действующее соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.

"Горняки" сделали улучшенное предложение, предложив форварду больше денег, однако 22-летний нападающий хочет играть за границей. Сообщается, что Даниил заинтересовал сразу несколько клубов Серии А, которые якобы пообещали украинцу неплохие подъемные за отказ продлевать контракт с "Шахтером".

Таким образом, Сикан рассчитывает перейти в свой следующий клуб бесплатно, получив финансовый бонус. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.

В прошлом сезоне Даниил сыграл в 33 матчах на клубном уровне, отметившись 9 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что Трубин может заменить украинца Андрея Лунина в "Реале". Вратарем сборной Украины активно интересуется также португальская "Бенфика".