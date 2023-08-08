"Шахтер" завершил "тайный" трансфер 18-летнего француза

У футболиста есть два гражданства

Донецкий "Шахтер" завершил очередной летний трансфер. Новым футболистом команды стал 18-летний вингер Ибрагим Дабо.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте украинской Премьер-лиги, где футболиста внесли в заявку чемпиона страны на этот сезон.

Отметим, что на официально сайте "горняков" информации о подписании юного вингера пока не было.

18-летний футболист имеет паспорта гражданина Франции и Сенегала. Он уже внесен в заявку "горняков" на новый сезон по списку Б, который позволяет регистрировать молодых футболистов.

Стоит отметить, что последние пять лет Дабо был игроком академии итальянской "Пармы".

До этого СМИ писали, что вингер якобы уже тренировался с юношеской командой "Шахтера" еще с мая, но трансфер не могли оформить из-за его возраста.

Ранее этим летом "Шахтер" объявил о подписании защитника Дмитрия Чигринского, который имел статус свободного агента. Также "горняки" подписали 18-летнего бразильского вингера Невертона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Шахтер" после двух туров нового чемпионата Украины набрал лишь четыре балла.