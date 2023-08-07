Колишній футболіст збірної рф, який грав в Україні, вирушив за єврокубками до Бахмута

Ексфутболіст вирішив піти вбивати українців

Колишній захисник збірної росії Андрій Соломатін пішов воювати проти України у складі батальйону Española.

Про це він розповів сам, повідомляє telegram-канал Mash. Андрій зазначив, що зараз перебуває під Бахмутом (Донецька область) у складі фанатського підрозділу, до якого раніше він привозив "гуманітарну допомогу".

Соломатін, який взяв собі позивний "Солома", цинічно заявив, що воює проти українців за російський футбол. На його думку, чим швидше рф переможе, тим швидше Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) поверне російські клуби в єврокубки.

"Нині ми знаходимося під Бахмутом. Вступив у загін особливого призначення Española, чим пишаюся. Дякую російському футболу та фанатизму за це. Чим швидше ми тут переможемо, тим швидше повернемося до Європи", — заявив Соломатін.

У мережі лише посміялися з колишнього футболіста. Користувачі вважають, що у нього "каша в голові", а позивний "Солома" ідеально підходить йому.

Нагадаємо, Соломатін грав за київську "Оболонь" у 2005 році, на його рахунку 15 матчів за збірну росії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували на фронті футбольного арбітра з рф, який проміняв свисток на автомат. Крім того, в Україні знайшов свою смерть окупант-футболіст "Рубіна" із Брянської області.