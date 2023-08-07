Бывший футболист сборной рф, игравший в Украине, отправился за еврокубками в Бахмут

Экс-футболист решил пойти убивать украинцев

Бывший защитник сборной рф Андрей Соломатин пошел воевать против Украины в составе батальона Española.

Об этом он рассказал сам, передает telegram-канал Mash. Андрей отметил, что сейчас находится под Бахмутом (Донецкая область) в составе фанатского подразделения, которому ранее он привозил "гуманитарную помощь".

Соломатин, который взял себе позывной "Солома", цинично заявил, что воюет против украинцев за российский футбол. По его мнению, чем быстрее рф победит, тем быстрее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вернет российские клубы в еврокубки.

"Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения Española, чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу", — заявил Соломатин.

В сети лишь посмеялись над бывшим футболистом. Пользователи считают, что у него "каша в голове", а позывной "Солома" идеально подходит ему.

Напомним, Соломатин играл за киевскую "Оболонь" в 2005 году, на его счету 15 матчей за сборную рф.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте футбольного арбитра из рф, променявшего свисток на автомат. Кроме того, в Украине нашел свою смерть оккупант-футболист "Рубина" из Брянской области.