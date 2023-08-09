"Марсель" хочет избавиться от Малиновского: появился неожиданный вариант для украинца

Французский клуб хочет продать украинского футболиста

"Бешикташ" хочет арендовать полузащитника "Марселя" и сборной Украины Руслана Малиновского. Накануне стало известно об интересе к украинцу со стороны нескольких клубов Серии А.

Об этом сообщает турецкое издание Sabah. По информации источника, турецкий клуб предлагает французам 1,2 миллиона евро за аренду полузащитника, а также необязательное право выкупа хавбека за 7,5 миллиона евро.

В то же время "Марсель" не заявил Малиновского на матчи Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", обозначив свое желание продать Руслана на трансферном рынке. Французский клуб рассчитывает отбить деньги, потраченные на покупку украинца у "Аталанты" (10 млн евро), а потому предложил "Бешикташу" взять игрока в аренду за 2 млн евро с обязательным выкупом за 8 млн в конце сезона.

Контракт 30-летнего украинца с "Марселем" рассчитан до июля 2026 года. За вторую часть сезона 2022/23, которую Руслан провел во Франции, он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что лидер "Днепра-1" Артем Довбик перешел в испанскую "Жирону". К слову, днепряне уже нашли замену форварду.