"Днепр-1" уже нашел замену Довбику в Европе

Форвард долгое время играл в Украине

Вице-чемпион Украины СК "Днепр-1" уже нашел футболиста, который должен заменить форварда Артема Довбика, ушедшего недавно в испанскую "Жирону".

Как сообщает "ТаТоТаке", в ближайшее время к команде из Днепра присоединится 30-летний украинский бомбардир Александр Филиппов.

В данный момент украинец является игроком бельгийского "Сент-Трюйдена". Речь идет о полноценном трансфере.

По данным источника, соглашение опытного игрока с "Днепром-1" будет рассчитано на два года.

В ближайшее время Филиппов должен присоединиться к днепрянам в Праге, где они ведут подготовку к матчу квалификации Лиги Европы против местной "Славии".

За бельгийскую команду футболист выступает с 2020 года. Прошлый сезон он провел в аренде в "Риге" и, судя по всему, в "Сент-Трюйдене" на него не рассчитывают.

В Украине Филиппов играл в составе киевского "Арсенала", "Ильичевца" и "Десны".

Отметим, что Довбик был ключевым игроком днепрян и лучшим бомбардиром команды.

Ранее "Телеграф" писал о том, что матч против "Панатинаикоса" (2:2) стал для Довбика последним в "Днепре-1".