"Днепр-1" уже нашел замену Довбику в Европе
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Форвард долгое время играл в Украине
Вице-чемпион Украины СК "Днепр-1" уже нашел футболиста, который должен заменить форварда Артема Довбика, ушедшего недавно в испанскую "Жирону".
Как сообщает "ТаТоТаке", в ближайшее время к команде из Днепра присоединится 30-летний украинский бомбардир Александр Филиппов.
В данный момент украинец является игроком бельгийского "Сент-Трюйдена". Речь идет о полноценном трансфере.
По данным источника, соглашение опытного игрока с "Днепром-1" будет рассчитано на два года.
В ближайшее время Филиппов должен присоединиться к днепрянам в Праге, где они ведут подготовку к матчу квалификации Лиги Европы против местной "Славии".
За бельгийскую команду футболист выступает с 2020 года. Прошлый сезон он провел в аренде в "Риге" и, судя по всему, в "Сент-Трюйдене" на него не рассчитывают.
В Украине Филиппов играл в составе киевского "Арсенала", "Ильичевца" и "Десны".
Отметим, что Довбик был ключевым игроком днепрян и лучшим бомбардиром команды.
Ранее "Телеграф" писал о том, что матч против "Панатинаикоса" (2:2) стал для Довбика последним в "Днепре-1".