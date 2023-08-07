"Дніпро-1" вже знайшов заміну Довбику в Європі

Форвард довгий час грав в Україні

Віце-чемпіон України СК "Дніпро-1" вже знайшов футболіста, який має замінити форварда Артема Довбика, який нещодавно пішов до іспанської "Жирони".

Як повідомляє "ТаТоТаке", найближчим часом до команди з Дніпра приєднається 30-річний український бомбардир Олександр Філіппов.

Наразі українець є гравцем бельгійського "Сент-Трюйдену". Йдеться про повноцінний трансфер.

За даними джерела, угода досвідченого гравця з "Дніпром-1" буде розрахована на два роки.

Найближчим часом Філіппов має приєднатися до дніпрян у Празі, де вони ведуть підготовку до матчу кваліфікації Ліги Європи проти місцевої "Славії".

За бельгійську команду футболіст виступає із 2020 року. Минулий сезон він провів в оренді в "Ризі" і, зважаючи на все, у "Сент-Трюйдені" на нього не розраховують.

В Україні Філіппов грав у складі київського "Арсеналу", "Іллічівця" та "Десни".

Зазначимо, що Довбик був ключовим гравцем дніпрян та найкращим бомбардиром команди.

Раніше "Телеграф" писав про те, що матч проти "Панатінаїкоса" (2:2) став для Довбика останнім у "Дніпрі-1".