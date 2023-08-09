"Марсель" хоче позбутися Маліновського: з’явився несподіваний варіант для українця

Французький клуб хоче продати українського футболіста

"Бешикташ" хоче орендувати півзахисника "Марселя" та збірної України Руслана Маліновського. Напередодні стало відомо про інтерес до українця з боку кількох клубів Серії А.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah. Турецький клуб пропонує французам 1,2 мільйона євро за оренду півзахисника, а також необов’язкове право викупу хавбека за 7,5 мільйона євро.

Водночас "Марсель" не заявив Маліновського на матчі Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса", зазначивши своє бажання продати Руслана на трансферному ринку. Французький клуб розраховує відбити гроші, витрачені на покупку українця у "Аталанти" (10 млн євро), а тому запропонував "Бешикташу" взяти гравця в оренду за 2 млн євро з обов’язковим викупом за 8 млн по закінченню сезону.

Контракт 30-річного українця із "Марселем" розрахований до липня 2026 року. За другу частину сезону 2022/23, яку Руслан провів у Франції, він забив 2 голи й зробив 1 асист у 23 матчах.

Раніше повідомлялося, що лідер "Дніпра-1" Артем Довбик перейшов до іспанської "Жирони". До речі, дніпряни вже знайшли заміну форварду.