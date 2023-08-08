Легіонер "Динамо" зрадів тому, що залишив Україну

Півзахисник не хотів повертатися до нашої країни

Хавбек київського "Динамо" Джастін Лонвейк наприкінці липня підписав орендну угоду з бельгійським "Андерлехтом".

У коментарі місцевому виданню Het Nieuwsblad він не приховував своїх емоцій від того, що залишив Україну, в якій триває кривава війна з агресором.

"Я щасливий бути в Андерлехті. Я довго не сумнівався у переході. Минулий рік був важким. Я щасливий бути тут і знову зосередитися лише на футболі ", – сказав півзахисник.

Орендна угода між "Динамо" та "Андерлехтом" розрахована на один сезон. Також у контракті передбачено опцію викупу гравця.

Лонвейк перебрався до українського клубу у вересні минулого року з датського "Віборга". Тоді за нього кияни заплатили 1,5 млн. євро.

З того часу він провів у складі "Динамо" 18 матчів, у яких записав на свій рахунок один гол та один асист. Вже влітку він заявив, що не збирається повертатися в Україну через побоювання щодо війни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що матч "Динамо" у чемпіонаті України проти "Металіста-1925" вирішили перенести на невстановлений термін.