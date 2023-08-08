Легионер "Динамо" обрадовался тому, что покинул Украину

Полузащитник не хотел возвращаться в нашу страну

Хавбек киевского "Динамо" Джастин Лонвейк в конце июля подписал арендное соглашение с бельгийским "Андерлехтом".

В комментарии местному изданию Het Nieuwsblad он не стал скрывать своих эмоций от того, что покинул Украину, в которой идет кровавая война с агрессором.

"Я счастлив быть в Андерлехте. Я долго не сомневался в переходе. Прошлый год был тяжелым. Я счастлив быть здесь и снова сосредоточиться только на футболе", – сказал полузащитник.

Арендное соглашение между "Динамо" и "Андерлехтом" рассчитано на один сезон. Также в контракте предусмотрена опция выкупа игрока.

Лонвейк перебрался в украинский клуб в сентябре прошлого года из датского "Виборга". Тогда за него киевляне заплатили 1,5 млн евро.

С тех пор он провел в составе "Динамо" 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол и один ассист. Уже летом он заявил, что не собирается возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что матч "Динамо" в чемпионате Украины против "Металлиста-1925" решили перенести на неустановленный срок.