Легионер "Динамо" обрадовался тому, что покинул Украину
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Полузащитник не хотел возвращаться в нашу страну
Хавбек киевского "Динамо" Джастин Лонвейк в конце июля подписал арендное соглашение с бельгийским "Андерлехтом".
В комментарии местному изданию Het Nieuwsblad он не стал скрывать своих эмоций от того, что покинул Украину, в которой идет кровавая война с агрессором.
"Я счастлив быть в Андерлехте. Я долго не сомневался в переходе. Прошлый год был тяжелым. Я счастлив быть здесь и снова сосредоточиться только на футболе", – сказал полузащитник.
Арендное соглашение между "Динамо" и "Андерлехтом" рассчитано на один сезон. Также в контракте предусмотрена опция выкупа игрока.
Лонвейк перебрался в украинский клуб в сентябре прошлого года из датского "Виборга". Тогда за него киевляне заплатили 1,5 млн евро.
С тех пор он провел в составе "Динамо" 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол и один ассист. Уже летом он заявил, что не собирается возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.
Ранее "Телеграф" писал о том, что матч "Динамо" в чемпионате Украины против "Металлиста-1925" решили перенести на неустановленный срок.