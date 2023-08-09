З "Динамо" у "Дніпро-1": в українському футболі відбувся великий трансфер

Футболіст виступатиме у новому клубі під номером 17

Спортивний клуб "Дніпро-1" оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником "Динамо" Богданом Лєднєвим. Напередодні дніпряни продали форварда Артема Довбика у "Жирону".

Про це повідомляє пресслужба "Дніпра-1" на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, 25-річний хавбек підписав контракт із клубом терміном на 3 роки.

Лєднєв народився 7 квітня 1998 року у Сквирі (Київська область). Вихованець київського "Атлета" (2008-09, 2012-13), київського "Динамо" (2009-11) та Дніпровської Академії (2013-15). Гравець виступав за молодіжні склади ФК "Дніпро", а потім за київське "Динамо", луганську "Зорю" та угорський "МОЛ Фехервар".

У чемпіонаті України (УПЛ) він провів 69 матчів, у яких забив 13 голів та зробив 5 асистів. Гравець викликався до національної команди, проте так і не дебютував за збірну України.

Раніше повідомлялося, що дніпряни знайшли заміну Довбику в Європі. 9 серпня Олександр Філіппов став новою "сімкою" команди.

Нагадаємо, воротар "Дніпра-1" отримав жахливу травму у матчі відбору Ліги чемпіонів.