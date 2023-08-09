Доставник піци підкорює Лігу чемпіонів: дивовижна історія футболіста із Фарер

Гравець-аматор уже створив історію

Поки українські команди невдало виступають у відборі єврокубків, футбольний клуб із Фарер "Клаксвік" гарантував собі попадання на груповий етап єврокубків, а також продовжує кваліфікацію у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Цікаво, що двигуном фарерської команди виступає місцевий футболіст-аматор Арні Фредеріксберг, який у вільний від футболу час займається доставкою заморожених продуктів, зокрема піци. Про це повідомляє Eurosport.

Арні є генеральним директором фірми Kjølbro Heilsøla, яка спеціалізується на імпорті продуктів з інших країн Європи. Півзахисник зазначив, що на Фарерах футболіст багато заробити не може.

"Зарплата у футболі тут, на Фарерських островах, не така вже й велика. Я міг би спробувати заробляти цим на життя, але я повинен думати про більш довгострокову перспективу. Мені в будь-якому випадку потрібно працювати після закінчення футбольної кар’єри, то чому б не поєднати це", — цитує Арні eurosport.

За інформацією "Матч ТВ", 31-річний Фредеріксберг також відвідує курси барберінгу (чоловічий стиліст). Раніше він підробляв у банку, а також працював на фабриці з виробництва консервів з лосося.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів Фредеріксберг забив 6 голів у 5 матчах, а його клуб уже зняв скальп із досить сильних суперників. Наприклад, "Клаксвік" у кваліфікації ЛЧ пройшов угорський "Ференцварош", шведський "Геккен", а в першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів фарерський клуб завдав поразки норвезькому "Молде" (2:1). Кожній із цих команд Арні оформив дубль!

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" вилетів із відбору Ліги чемпіонів. Напередодні дніпровський клуб продав свого лідера до Іспанії.