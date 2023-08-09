Доставщик пиццы покоряет Лигу чемпионов: удивительная история футболиста из Фарер

Игрок-любитель уже сотворил историю

Пока украинские команды неудачно выступают в отборе еврокубков, футбольный клуб из Фарер "Клаксвик" гарантировал себе попадание на групповой этап еврокубков, а также продолжает квалификацию в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Интересно, что мотором фарерской команды выступает местный футболист-любитель Арни Фредериксберг, который в свободное от футбола время занимается доставкой замороженных продуктов, в частности пиццы. Об этом сообщает eurosport.

Арни является генеральным директором фирмы Kjølbro Heilsøla, которая специализируется на импорте продуктов питания из других стран Европы. Полузащитник отметил, что на Фарерах футболист много заработать не может.

"Зарплата в футболе здесь, на Фарерских островах, не такая уж большая. Я мог бы попытаться зарабатывать этим на жизнь, но я должен думать о более долгосрочной перспективе. Мне в любом случае нужно работать после окончания футбольной карьеры, так почему бы не совместить это", — цитирует Арни eurosport.

По информации "Матч ТВ" 31-летний Фредериксберг также посещает курсы барберинга (мужской стилист). Раньше он подрабатывал в банке, а также работал на фабрике по производству консерв из лосося.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Фредериксберг забил 6 голов в 5 матчах, а его клуб уже снял скальп с достаточно сильных соперников. К примеру, "Клаксвик" в квалификации ЛЧ прошел венгерский "Ференцварош", шведский "Хеккен", а в первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов фарерский клуб нанес поражение норвежскому "Мольде" (2:1). Каждой из этих команд Арни оформил дубль!

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" вылетел из отбора Лиги чемпионов. Накануне днепровский клуб продал своего лидера в Испанию.