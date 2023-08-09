Из "Динамо" в "Днепр-1": в украинском футболе состоялся большой трансфер

Футболист будет выступать в новом клубе под номером 17

Спортивный клуб "Днепр-1" объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником "Динамо" Богданом Ледневым. Накануне днепряне продали форварда Артема Довбика в "Жирону".

Об этом сообщает пресс-служба "Днепра-1" на своем официальном сайте. По информации источника, 25-летний хавбек подписал контракт с клубом сроком на 3 года.

Леднев родился 7 апреля 1998 в Сквире (Киевская область). Воспитанник киевского "Атлета" (2008-09, 2012-13), киевского "Динамо" (2009-11) и Днепровской Академии (2013-15). Игрок выступал за молодежные составы ФК "Днепр", а затем за киевское "Динамо", луганскую "Зарю" и венгерский "МОЛ Фехервар".

В чемпионате Украины (УПЛ) он провел 69 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 5 ассистов. Игрок вызывался в национальную команду, однако так и не дебютировал за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что днепряне нашли замену Довбику в Европе. 9 августа Александр Филиппов стал новой "семеркой" команды.

Напомним, вратарь "Днепра-1" получил ужасную травму в матче отбора Лиги чемпионов.