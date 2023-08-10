В сети смеются над словами бразильца

22-летний вингер "Зенита" и молодежной сборной Бразилии Густаво Мантуан заявил, что подписал долгосрочный контракт с российским клубом, чтобы реализовать свою мечту — играть в Европе. Однако футболист почему-то не учел, что все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Соответствующий комментарий Мантана доступен на сайте metaratings.ru. Недавно Густаво подписал контракт с "Зенитом" до июля 2027 года.

– Зимой была информация, что ты можешь уехать обратно в Бразилию.

– Не знаю, откуда эта информация. Подобных мыслей у меня не было.

Мне очень комфортно в Петербурге, здесь я реализую мечту играть в Европе. Я хорошо адаптировался здесь. Когда наступает время отпуска, всегда возвращаюсь в Бразилию. Но когда он заканчивается – всегда возвращаюсь. С такими же позитивными эмоциями, – сказал Густаво.

В сети лишь посмеялись над футболистом, который, похоже, не осознал, что Европы ему в "Зените" не видать, ведь рф делает все, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) полностью исключили Российский футбольный союз (РФС) из международных футбольных организаций.

Густаво Мантуан обладает отличной скоростью и техникой

Ранее легионер "Зенита" Дуглас Сантос рассмешил сеть, заявив, что играет в "Зените" ради Лиги чемпионов.