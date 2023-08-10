Бразильський футболіст приїхав у "Зеніт", щоб грати в Європі, але є нюанс

У мережі сміються зі слів бразильця

22-річний вінгер "Зеніту" та молодіжної збірної Бразилії Густаво Мантуан заявив, що підписав довгостроковий контракт із російським клубом, щоб реалізувати свою мрію — грати в Європі. Однак футболіст чомусь не врахував, що всі російські клуби та збірні усунуті від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Відповідний коментар Мантана доступний на сайті metaratings.ru. Нещодавно Густаво підписав контракт із "Зенітом" до липня 2027 року.

– Взимку була інформація, що ти можеш поїхати назад до Бразилії.

– Не знаю, звідки ця інформація. Подібних думок у мене не було.

Мені дуже комфортно у Петербурзі, тут я реалізую мрію грати у Європі. Я добре адаптувався тут. Коли настає час відпустки, завжди повертаюся до Бразилії. Але коли вона закінчується – завжди повертаюся. З такими ж позитивними емоціями, – сказав Густаво.

У мережі лише посміялися з футболіста, який, схоже, не усвідомив, що Європи йому в "Зеніті" не бачити, адже росія робить все, щоб Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повністю виключили Російський футбольний союз (РФС) із міжнародних футбольних організацій.

Густаво Мантуан має відмінну швидкість і техніку.

Раніше легіонер "Зеніту" Дуглас Сантос розсмішив мережу, заявивши, що грає в "Зеніті" заради Ліги чемпіонів.