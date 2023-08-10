"Днепр-1" попал под чешский каток: "Славия" разбила украинский клуб (видео)

Пражский клуб дома разобрался с днепрянами

В четверг, 10 августа, "Днепр-1" провел гостевой поединок против "Славии" (Чехия) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Праге (Чехия) на "Эден Арене", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Славии". Об этом сообщает "Телеграф".

С первых минут "Славия" создавала давление на ворота Кинарейкина, что вылилось в быстрый забитый мяч. Уже на 5-й минуте Иван Шранц в касание замкнул прострел Масопуста с правого фланга. Под занавес первой половины все тот же Шранц удвоил преимущество хозяев, удачно сыграв на дальней штанге после навеса с углового.

Во втором тайме доминирование "Славии" продолжалось вплоть до удаления Огбу на 58-й минуте. Удивительно, но "Славия" хоть и отдала инициативу, но отлично смотрелась, играя в меньшинстве. Чехи даже довели дело до разгрома — Конрад Валлем расстрелял ворота гостей с метров 10-и. А вот "Днепр-1" откровенно разочаровал, команда даже не пыталась реализовать большинство.

"Славия" – "Днепр-1" – 3:0

Голы: Шранц (5, 38), Валлем (81).

Предупреждения: Масопуст (90+6) — Сваток (41), Бабенко (53), Леднев (71), Рубчинский (74), Кравец (88).

Удаление: Огбу (59).

"Славия": Коларж, Масопуст, Голеш, Огбу, Провод, Зафейрис (Юрасек, 90), Оскар, Шранц, Лингр (Шевчик, 81), Юречка (Валлем, 80), Ван Бюрен (Читил, 80).

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Адамюк (Билл, 81), Сваток (Пасич, 46), Третьяков (Леднев, 12), Бабенко (Пихаленок, 61), Бланко, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов (Кивинда, 81).

Статистика матча Славия - Днепр-1

Полный видеообзор матча:

Напомним, по итогам жеребьевки раунда плей-офф, если "Днепр-1" пройдет "Славию", то встретится в битве за группу ЛЕ с луганской "Зарей". Если днепряне проиграют чехам, то им предстоит дуэль за групповой этап Лиги конференций с победителем противостояния "Лех" Познань (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия).

Отметим, днепряне стартовали в отборе Лиги чемпионов, уступив во втором квалификационном раунде греческому "Панатинаикосу". После этого команда вылетела в квалификацию Лиги Европы.