"Славия" - "Днепр-1": онлайн видеотрансляция матча Лиги Европы

Днепряне начинают свой путь в квалификации Лиги Европы

В четверг, 10 августа, "Днепр-1" в рамках первого поединка 3-го отборочного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24 встретится со "Славией" (Прага, Чехия). Накануне украинский клуб вылетел из отбора Лиги чемпионов, уступив в 2-матчевом противостоянии греческому "Панатинаикосу".

Прямая видеотрансляция игры "Славия" — "Днепр-1" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Матч состоится в Праге на "Эден Арене", начало встречи — в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция первого матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Славия" — "Днепр-1"

В Украине игру "Славия" — "Днепр-1" покажут в прямом эфире бесплатно. К слову, букмекеры не верят в успех украинского клуба. Ответный матч между командами состоится ровно через неделю, 17 августа.

Напомним, по итогам жеребьевки раунда плей-офф, если "Днепр-1" пройдет "Славию", то встретится в битве за групповой этап ЛЕ с луганской "Зарей". Если днепряне проиграют чехам, то им предстоит дуэль за групповой этап Лиги конференций с победителем противостояния "Лех" Познань (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия).

Добавим, днепряне сыграют со "Славией" без Артема Довбика, который был продан в испанскую "Жирону".